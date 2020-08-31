Бакинское метро может открыться до 15 сентября

БАКУ /Trend/ - Возобновление работы Бакинского метрополитена зависит от решения, которое примет Оперативный штаб при Кабинете министров, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, согласно принятому Оперативным штабом решению, приостановка работы метрополитена продлена до 15 сентября: " Дата, когда станции начнут принимать пассажиров, зависит от Оперативного штаба. Станции могут открыться и до 15 сентября, это зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Если ситуация полностью нормализуется, то метро может открыться и до 15 сентября. Пока никаких указаний об этом нет. Тем не менее, метрополитен готов возобновить работу".

Напомним, что решением Оперативного штаба при Кабмине карантин продлен до 30 сентября, а работа метро приостановлена до 06:00 часов 15 сентября.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)