С наступлением осенне-зимнего сезона гражданам следует быть еще осторожнее - депутат

БАКУ /Trend/ - Как известно, систематические меры, принимаемые в нашей стране для борьбы с распространением коронавируса нового типа COVID-19, приносят свои плоды. Так, за счет эффективного просвещения, создания соответствующей медицинской инфраструктуры, качественного решения вопросов профилактики и лечения, применения особого карантинного режима и поэтапных ограничительных мер, благодаря ответственному отношению граждан, их солидарности с государством, достигнуты положительные результаты в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Депутат сообщил, что в результаты принятых мер появились основания для некоторого смягчения ограничительных мер и были внесены изменения в правила применения особого карантинного режима в стране, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики:

"Так, в стране принято решение о продлении особого карантинного режима до 30 сентября. Однако, наряду с этим, карантинный режим отменен в 10 городах и регионах, кроме Баку, Сумгайыта и Абшерона".

По его словам, в целом, при принятии решений Оперативным штабом при Кабинете Министров об ограничении или смягчении карантинного режима, ситуация в стране и отдельных регионах детально изучается, анализируется, выявляются все риски и принимаются меры по их предотвращению.

Он также отметил, что с наступлением осенне-зимнего сезона нашим гражданам следует быть еще осторожнее: "Следует учитывать, что осенне-зимний период - это еще и период активизации других сезонных заболеваний. Вместе с COVID-19 эти заболевания представляют серьезную опасность для организма человека. Поэтому сейчас главная задача - не допустить распространения коронавируса и появления новых очагов заражения".

Касаясь начала работы образовательных учреждений, Искендеров сказал, что одна из основных задач, стоящих перед нами на данный момент, защитить наших детей от проблемы распространения коронавируса и обеспечить их нормальную интеграцию в образовательный процесс. Поэтому наши граждане должны терпимо относиться к некоторым ограничениям, так как главная цель каждого шага нашего государства - защитить здоровье людей:

"Деятельность ряда учреждений культуры, в том числе музеев и выставочных залов, которая была остановлена во время пандемии коронавируса из-за повышенного риска заражения ввиду скопления людей, в настоящее время, в связи с удовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановкой, восстановлена. Некоторые утверждают, что деятельность музеев и выставочных залов не актуальна, мол есть более важные вопросы. Однако очевидно, что сохранение некоторых ограничений в связи с пандемией не должно препятствовать принятию смягчающих решений в других областях", - добавил он.

По его словам, музеи и выставочные залы предназначены не только для туристов, посещающих нашу страну, но и имеют большое значение для развития граждан, особенно нашей молодежи, в плане приобщения к нашей с культуре и искусству, истории и т. д.: "Наши музеи и выставочные залы функционировали даже в то время, когда туризм в Азербайджане не развивался так стремительно. С другой стороны, я думаю, что открытие учебных заведений положительно скажется на количестве посетителей музеев и выставочных залов".