В Баку сдан в эксплуатацию новый наземный переход (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая интенсивное движение на трассе Мардакян-Бузовна-Бильгя и многочисленные обращения жителей, проживающих вдоль дороги, для обеспечения их безопасности на этой дороге был построен наземный пешеходный переход (рядом с ОАО «Мардакян бройлер»), сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Общая протяженность пешеходного перехода 180 метров. Здесь установлены современные пандусы, обеспечивающие удобный переход для пожилых, лиц с ограниченными возможностями и детей. Переход установлен на трех опорах. Протяженность средней части 52 метра, ширина 4,5 метра. Здесь установлены современная система освещения, созданы служебные помещения для персонала.

Отметим, что этот пешеходный переход - четвертый по счету, который построен в этом году в Баку. До этого был построен подземный переход на проспекте Гейдара Алиева и наземные переходы на Московском проспекте и улице Неаполя.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)