В пригороде Баку начато строительство новой сети водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" продолжает реализацию проектов по улучшению снабжения питьевой водой населения Баку и окрестных населенных пунктов. В рамках реконструкции дорог в пригородных поселках столицы началось строительство новой водопроводной сети в части поселка Забрат Сабунчинского района.

Как сообщили в среду Trend в ОАО, работы ведутся на улицах Ашыг Алескер, Мирза Мансур, Башир Сафароглу и Мурад Мирзоев, не имеющих централизованного водоснабжения. В старых водопроводных линиях, проведенных кустарным образом, регулярно происходили аварии, что вызывало потерю воды и перебои в водоснабжении населения. С учетом всех этих факторов было решено создать новую, отвечающую современным нормам и требованиям водопроводную сеть.

В рамках проекта, выполняемого предприятием "Сутикинти" ОАО "Азерсу" будет созданы водопроводные линии из пластиковых труб протяженностью шесть километров. В рамках новой сети водой будет снабжаться порядка 500 частных домов. Таким образом свыше двух тысяч человек в поселке Забрат будут обеспечены стабильным и бесперебойным водоснабжением.

Отметим, что параллельно с работами по реконструкции автомобильных дорог, аналогичные проекты осуществляются в Бинагадинском, Сабаильском и Хатаинском районах Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)