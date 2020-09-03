Направлено в суд уголовное дело по факту отравления угарным газом в студенческом общежитии БГУ

БАКУ /Trend/ - Следственным управлением Генпрокуратуры было проведено следствие пр уголовному делу, возбужденному по ст. 314.2. (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) по факту отравления угарным газом в общежитии №2 БГУ и смерти Шекер Хасметовой (1999 г.р.), нанесения Дильрубе Гулиевой и Гамиде Ибадовой (1998 г.р.) тяжкого вреда здоровью вследствие отравления угарным газом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что исполнявший обязанности коменданта и директора студенческого городка Перваз Аскеров, проявив халатное отношение к своим служебным обязанностям, не обеспечил необходимое техническое обслуживание и правильную установку водонагревателей и дымовых труб к ним в общей ванной комнате, расположенной на первом этаже общежития, что привело к нанесению вреда здоровью двух человек и смерти одного человека.

Перваз Аскеров был привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица по ст. 314.2, ему было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из города.

2 сентября 2020 года следствие по данному уголовному делу было завершено и передано в суд Ясамальского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)