Коронавирус представляет серьезную угрозу для образования беженцев — Агентство ООН

БАКУ /Trend/ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - Агентство ООН по делам беженцев - в отчете "Объединимся во имя образования беженцев" дало прогноз о том, что если международное сообщество не приложит безотлагательных и решительных усилий по нейтрализации катастрофических последствий COVID-19 для образования беженцев, под угрозой окажется потенциал миллионов молодых людей, живущих в некоторых из наиболее уязвимых общин мира.

Как сообщили в четверг Trend в представительстве Агентства в Азербайджане, данные в отчете основаны на общих показателях школьного цикла 2019 года.

Хотя дети в каждой стране борются с влиянием COVID-19 на образование детей-беженцев, в отчете делается вывод о том, что они находятся в особенно неблагоприятном положении. До пандемии вероятность непосещения школы ребенком-беженцем была вдвое выше, чем ребенка, не являющегося таковым. Ситуация будет ухудшаться - у многих может не быть возможности возобновить учебу из-за закрытия школ, трудностей с оплатой формы или книг, отсутствия доступа к технологиям или потому, что они вынуждены работать, чтобы поддержать свои семьи.

«Половина детей-беженцев в мире не посещают школу, – сказал Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев. – После всего, что они пережили, мы не можем лишить их будущего, отказывая им в возможности получать знания. Несмотря на огромные проблемы, связанные с пандемией, при активной международной поддержке беженцев и принимающих их сообществ мы можем расширить инновационные пути защиты важнейших достижений, достигнутых в области образования беженцев за последние годы».

Без всесторонней поддержки неуклонное и с трудом достигнутое увеличение числа учащихся в школах, университетах и профессионально-технических учебных заведениях может быть обращено вспять – в некоторых случаях навсегда. Это поставит под угрозу достижение 4-ой Цели Устойчивого Развития, которая заключается в обеспечении инклюзивного, справедливого и качественного образования для всех жителей земного шара, добавил он.

Отметим, что данные за 2019 год, содержащиеся в докладе, основаны на отчетах двенадцати стран, принимающих более половины детей-беженцев в мире. В то время как общая доля учащихся начальной школы из числа беженцев составляет 77%, только 31% молодежи посещает среднюю школу. На уровне высшего образования обучается только 3% молодых беженцев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)