Регулирование тарифов на автобусные перевозки не обсуждается — Тарифный совет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Некоторые СМИ распространяют информацию о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на внутригородских автобусных маршрутах.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе минэкономики, обращений в Тарифный (ценовой) совет о повышении тарифов на пассажирские перевозки по городу не поступало. В настоящее время Тарифный совет не обсуждает вопрос тарифного регулирования в этой сфере.

Отметим, что согласно решению Тарифного совета от 30 июля 2018 года, тариф на услуги городского общественного транспорта утвержден в размере 30 копеек за поездку, а на пригородные и междугородные пассажирские перевозки рознится в зависимости от расстояния.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)