Начаты археологические исследования в крепости Бугурт - последней резиденции Ширваншахов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шамахинская археологическая экспедиция под руководством заведующего отделом "Нумизматика и эпиграфика " Института археологии и этнографии НАНАА, доктора философии по истории Акифа Гулиева начала исследования в крепости Бугурт - последней резиденции Ширваншахов, расположенной близ села Галадереси.

Как сообщили в среду Trend в Институте, ранее Шамахинская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА провела археологические исследования в крепости Гюлистан, и на основании собранных археологических материалов были сделаны важные заключения об истории крепости Гюлистан и государства Ширваншахов в целом.

Изначально исследования в крепости Бугурт проводились археологом Гусейном Джидди в 70-х годах прошлого века.

В этом году после 50-летнего перерыва Шамахинская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА возобновила археологические исследования в крепости.

Бугуртская крепость находится в 20 километрах северо-западнее Шамахы, на вершине высокой горы окруженной густыми лесами. Расположенная в стратегически выгодной местности, крепость визуально скрыта даже на близком расстоянии. Вокруг крепости расположены села Галадереси, Кечмедин и Галейбугурт. Основные дороги к крепости проходят через деревню Галадереси. К востоку от Бугуртской крепости, на обрывистом утесе расположен небольшой замок, именуемый Девичья башня.

О дате строительства башни точных сведений нет. Археологические раскопки прояснят этот вопрос, сказали в Институте.

По словам археолога Гулиева, это не просто крепость, а средневековый укрепленный город с развитой инфраструктурой, разветвленной водопроводно-канализационной системой, многочисленными жилыми домами, административными зданиями , дворцами, мечетями, водоемами и банями, расположенными в соответствии с рельефом. Крепостные стены сложены из крупных валунов и булыжника. Для свободного передвижения стражников двойные стены крепости соединены лестницей. Стены крепости порыты куполообразной кровлей. Это не позволяло противнику наблюдать за перемещением стражников. Общая площадь крепости 17 гектаров. По предварительным подсчетам, внутри города-крепости проживало около 30 тысяч человек. Дома, принадлежащие жителям, находились в нижней части крепости. Здания быди построены из тесаного камня и обожженного кирпича. Возле домов, расположенных на параллельных улицах, в соответствии со ступенчатым рельефом, имелись небольшие приусадебные участки.

В 1538 году Бугуртская крепость была взята и разрушена сефевидским шахом Тахмасибом I , последний Ширваншах Шахрух был пленен и убит. Тем самым прекратило свое существование государство Ширваншахов, просуществовавшее более пяти веков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)