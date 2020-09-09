Завтра в Баку до 30 градусов тепла, преимущественно без осадков

БАКУ / Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, днем в отдельных местах полуострова ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный, сообщает в средуTrendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем - 28-31 градус тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона - юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, ветер восточный.

Ночью 17-21, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов хоть и будут относительно благоприятными для метеозависимых людей, высокая влажность может вызвать дискомфорт у некоторых из них.

(Текст: Кямаля Сеидова.)