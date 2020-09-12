В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 167 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 135 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 167, скончались два человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 172 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 607, скончались 559 человек.

Число активных больных коронавирусом - 2 006 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 351, в целом – 1 002 727 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)