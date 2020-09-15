Завершена выплата пенсий за сентябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату всех пенсий за сентябрь.

Как сообщили Trend в фонде, также в сентябре пенсии были выплачены государственным служащим, военнослужащим и лицам со специальными званиями.

Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков посредством банковских карт, выданных в Международном банке Азербайджана (МБА) и Kapital Bank.

Отметим, что пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району были выплачены 10 сентября.

(Автор: Зейни Джафаров)

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