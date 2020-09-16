В Азербайджане созданы альтернативные средства обращения в связи с проектом "Виртуальная школа"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 15 сентября запущена служба горячей линии 146-4 в связи с проектом "Виртуальная школа".

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, учитывая большое число обращений гражданами, созданы условия для использования альтернативных ресурсов.

Так, по вопросам технической поддержки "Виртуальной школы" следует направлять обращение на электронную почту по адресу teams@tsii.edu.az, по часто задаваемым вопросам воспользоваться услугами "Виртуального гида", а также написать письмо в разделе сообщений на официальной странице "Виртуальной школы" в Facebook, либо позвонить по номеру 146-4 горячей линии. Служба работает по будням с 09:00 по 18:00.

В министерстве напомнили, что в целях решения ряда проблем, с которыми граждане сталкиваются в области образования в условиях пандемии, а также для оказания им психологической поддержки, министерство образования совершенствует имеющиеся и предоставляет новые услуги. В службу "горячей линии" 146-3, которая передана в пользование некоторое время назад, могут обратиться учащиеся, преподаватели, а также все граждане, нуждающиеся в моральной и психологической поддержке. Служба работает по будням с 10:00 по 18:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)