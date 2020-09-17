По плановым местам вначале размещаются абитуриенты — ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - По плановым местам вначале размещаются абитуриенты, а затем суббакалавры.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом проверочных, измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев.
По его словам, абитуриенты, которые во время приема документов, не подали обращения по V группе, не могут выбирать в ней специальности.
"Согласно правилам, по плановым местам вначале размещаются абитуриенты. Затем, на конкурсной основе размещаются суббакалавры в соответствии с набранными баллами", - сказал Алиев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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