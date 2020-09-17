По плановым местам вначале размещаются абитуриенты — ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По плановым местам вначале размещаются абитуриенты, а затем суббакалавры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом проверочных, измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев.

По его словам, абитуриенты, которые во время приема документов, не подали обращения по V группе, не могут выбирать в ней специальности.

"Согласно правилам, по плановым местам вначале размещаются абитуриенты. Затем, на конкурсной основе размещаются суббакалавры в соответствии с набранными баллами", - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)