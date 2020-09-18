ГЭЦ Азербайджана опубликовал статистику по итогам экзаменов на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана привел очередную статистку о лицах, прошедших регистрацию для участия на экзаменах по приему на государственную службу 10 сентября 2010 года, которые в свое время по приказу Госкомитета по приему студентов (нынешний ГЭЦ) были приняты в вузы страны.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре, из 1417 кандидатов, прошедших регистрацию для участия в экзаменах, 1312 были приняты в вузы на основании результатов экзаменов, проведенных Госкомитетом (ГЭЦ). Из этих лиц на экзамене по приему на госслужбу успеха добились 602 кандидата (45,9 процента).

Согласно статистике, успеха в экзаменах на госслужбу добились 16.7 процента кандидатов, набравших баллы в пределах 0-100, 18.2 процента - в пределах 101-200, 32.8 процента - в пределах 201-300, 43.5 процента - в пределах 301-400, 50 процентов - в пределах 401-500, 59.4 процента - в пределах 501-600, 81.3 процента - в пределах 601-700 баллов.

В ГЭЦ также отметили, что в разные годы условия конкурса для приема в вузы рознились. Поступившие в вузы с более низкими показателями - это участники конкурсов по специальностям,требующим способности.

Из 1417 кандидатов прошедших регистрацию 105 человек поступили в вузы не по линии Госкомитета (ГЭЦ). Из них только 24 человека (1,7 процента) добились успеха на экзамене по приему на госслужбу, в том числе 13 окончившиеся зарубежные, 11 - местные вузы, говорится в сообщение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)