Начальник миграционной службы Азербайджана провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Член правления управляющих руководителей конкурса "Восхождение", начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы III степени Вюсал Гусейнов 18 сентября провел вебинар на тему "Стратегическое управление в государственном секторе".

Как передает в пятницу Trend, Вюсал Гусейнов рассказал участникам вебинара о важности управленческих навыков, организации работы по стратегическому управлению, эффективной коммуникации, основных составляющих этих категорий. Начальник Службы отметил, что в частности, правильный выбор инструментов стратегического управления, определение в связи с этим целей, составление планов действий, правильное использование необходимых ресурсов являются крайне важными факторами для подготовленности команды к предстоящей работе, в особенности в кризисной ситуации. Он также подчеркнул важность мониторинга и оценки в реализации стратегий и планов действий. Гусейнов довел до сведения участников вебинара, что требования к управленцам в государственном секторе отличаются от требований в частном секторе. Важно проникнуться в этом случае философией государственной службы, держать в центре внимания требования, определенные в отношении государственных служащих, деятельность в этой сфере служит таким высоким интересам, как повышение общественного благосостояния, безопасности, уровня обслуживания граждан. Отметив, что управляющий в государственном секторе является лицом, ответственным перед обществом, он подчеркнул, что в своей деятельности важно всегда держать в приоритете правила, поручения руководства.

Вебинар продолжился в формате взаимного обсуждения. Начальник Государственной миграционной службы ответил на вопросы участников о новых проектах, тренингах, проделанной работе по электронизации многих услуг.

Следует отметить, что рабочая группа конкурса также предусматривает проведение на регулярной основе вебинаров и презентаций управляющих руководителей.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)