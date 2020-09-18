В Азербайджане временно проживающим в санатории семьям предложено переехать в новое жилье

Общество 18 сентября 2020 20:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане временно проживающим в санатории семьям предложено переехать в новое жилье

БАКУ /Trend/ - В Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев 14 сентября поступила информация о возникновении аварийной ситуации в пятиэтажном здании санатория "Гызылгум" в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, где временно проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомитете, немедленно по получении информации были приняты надлежащие меры по обеспечению безопасности вынужденных переселенцев.

Территорию осмотрели представители профильных государственных структур. Поскольку санаторий, в котором временно размещено 98 семей, находится в аварийной ситуации, им было рекомендовано покинуть здание.

Согласно свободному жилищному фонду на балансе Госкомитета 11 семей, проживающих в пятиэтажном доме санатория "Гызылгум", были обеспечены новым жильем.

Другим семьям было предложено переехать в жилой квартал на 180 семей вынужденных переселенцев в поселке Умид в Гарадагском районе Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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