В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой - БТА
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает принимать меры для предотвращения случаев неправильной парковки.
Об этом в понедельник сообщили Trend в Агентстве.
"В рамках данных мероприятий сотрудники Агентства, оснащенные планшетами со специальными программами, осуществляют контрольные меры. Также для предотвращения случаев неправильной парковки используются камеры видеонаблюдения системы интеллектуального контроля", - сказали в Агентстве.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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