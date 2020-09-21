В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой - БТА

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает принимать меры для предотвращения случаев неправильной парковки.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Агентстве.

"В рамках данных мероприятий сотрудники Агентства, оснащенные планшетами со специальными программами, осуществляют контрольные меры. Также для предотвращения случаев неправильной парковки используются камеры видеонаблюдения системы интеллектуального контроля", - сказали в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)