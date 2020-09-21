В Азербайджане пенсии женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, назначаются автоматически

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначение пенсий женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, осуществляется автоматически.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в прямом эфире на тему "Назначение пенсии и правила подсчета" сказал сотрудник Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Айхан Меджидов.

По его словам, если женщина, которой исполнилось 62 года, зарегистрирована в системе индивидуального учета, то если даже в период от первого января 2006 года по первое июля 2018 года у нее один месяц стажа, то ей автоматически назначается пенсия.

"В другом случае, если гражданин знает, что у него есть стаж 25 лет до 2006 года, то для назначения пенсии он может обратиться в Фонд либо центр DOST. Если он проработал 25 лет, то у него будет возможность выйти на пенсию", - сказал Меджидов.

Он подчеркнул, что если у женщины пятеро детей, то она выходит на пенсию на пять лет раньше.

"Если для всех женщины пенсионный возраст определен в 62 года, то имеющие пятерых детей женщины выходят на пенсию в 57 лет, шестерых детей - в 56, семерых детей - в 55 и так далее", - подчеркнул Айхан Меджидов.

По его словам, если женщины по достижении 62 лет не имеют стажа, то им не назначается трудовая пенсия, однако может быть назначено социальное пособие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)