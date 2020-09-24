В Азербайджане снизилось число выпускников колледжей по медицинским специальностям
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось количество специалистов, подготовленных государственными учреждениями средне-специального образования по медицинским специальностям.
Как сообщает в среду Trend, если в 2005 году по медицинским специальностям в колледжах Азербайджана было подготовлено 2 662 специалиста, то в 2010 году этот показатель составил 1 946, в 2018 году - 2 057, а в 2019 году - 2 096 человек.
В 2005 году вузы Азербайджана по медицинским специальностям окончили 1 334 человека, в 2010 году - 1 168, в 2015 году - 934, в 2018 году - 1 324, в 2019 году - 1 396 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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