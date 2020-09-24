Спустя несколько месяцев "Аэрофлот" возобновил полеты в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы в Баку спустя несколько месяцев.
Об этом Trend сообщили в Международном аэропорту "Гейдар Алиев".
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по маршруту Москва-Баку-Москва.
С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы в турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
(Текст: Жаля Гасымова)
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