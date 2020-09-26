В системе юстиции и пенитенциарных учреждениях Азербайджана выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, принимаемых под руководством Президента Ильхама Алиева по предотвращению распространения глобальной пандемии коронавируса (COVID-19) в целях защиты безопасности и здоровья граждан, со стороны министерства юстиции принимаются необходимые профилактические и другие превентивные меры во всех структурных учреждениях, включая пенитенциарные.

Как сообщили Trend в пресс-службе минюста, Главное медицинское управление министерства, выстроив деятельность на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения и TƏBİB уделяет особое внимание обследованию сотрудников и заключенных в пенитенциарных учреждениях, проводится их ежедневная термометрия. Также новые задержанные и арестованные, поступающие в следственные изоляторы, а также лица подлежащие освобождению, помещаются в специальные карантинные помещения.

Незамедлительно принимаются необходимые меры в связи со случаями заражения COVID-19 у отдельных сотрудников министерства и заключенных в пенитенциарных учреждениях, выявляются и обследуются лица с которыми они контактировали.

Как сообщалось ранее, осужденные, инфицированные коронавирусом, незамедлительно изолируются и помещаются в специально созданное отделение специализированного медицинского учреждения и только после полного выздоровления выходят из карантина.

До сегодняшнего дня у сотрудников, работающих в системе юстиции, и заключенных взято около 13 000 проб для тестирования. У 18 человек, включая заключенных в тюрьмах номер 4, 12 и 14, результат оказался положительным. Эти люди немедленно были изолированы и помещены в специальное лечебное учреждение. В настоящее время состояние здоровья инфицированных заключенных удовлетворительное, никто из них не находится в критическом состоянии. Для их лечения принимаются надлежащие меры, их состояние постоянно контролируется врачом.

Двое из зараженных вирусом осужденных были условно освобождены и переданы TƏBİB для изоляции и лечения. В целом, специальная комиссия министерства, созданная для обеспечения прозрачности применения института условно-досрочного освобождения, продолжала работу во время пандемии в усиленном режиме, до 1000 осужденных были освобождены условно-досрочно, а 429 задержанных были помещены под домашний арест или освобождены в результате применения других альтернативных мер.

176 осужденных старше 65 лет, которые подвержены повышенному риску заражения вирусом, были освобождены указом о помиловании Президента, что является еще одним проявлением гуманистической политики главы государства.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем и поводов для беспокойства нет. Принимаются необходимые меры для предотвращения распространения пандемии в пенитенциарных учреждениях.

Также следует отметить, что строго контролируется соблюдение утвержденных приказом министра юстиции санитарно-эпидемиологических правил по предотвращению COVID-19, а сотрудники, нарушающие требования этих правил, привлекаются к дисциплинарной ответственности.

(Автор: Самир Али)