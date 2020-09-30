В Азербайджане меняется порядок определения госпошлины по отчуждению автомобилей

БАКУ /Trend/ - На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в закон «О государственной пошлине», сообщает в среду Trend.

Согласно поправке, меняется порядок установления государственной пошлины на отчуждение автомобилей.

Согласно поправке, за государственную регистрацию в соответствующих органах исполнительной власти договоров об отчуждении легковых автомобилей физическими лицами, за исключением близких родственников (муж, жена, дети, родители, усыновители, усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, родные и сводные братья и сестры), сумма госпошлины будет устанавливаться соответствующим органом исполнительной власти.

В случаях дарения легковых автомобилей близким родственникам, а также в других случаях, не предусмотренных этим законом, госпошлина составит 10 манатов.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)

.