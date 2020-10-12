За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 122, излечились 47 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 122 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 47, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 42 104 случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 404, скончались 609 человек.
Число активных больных коронавирусом - 2 091 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 551, в целом – 1 180 271 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев.)
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