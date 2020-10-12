Изменен график движения электричек Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку

БАКУ /Trend/ - Учитывая плотный пассажиропоток и обращения граждан, с 13 октября меняется график движения электричек Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С измененным графиком можно ознакомиться ниже:

(Текст: Кямаля Сеидова.)