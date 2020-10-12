Растущее число инфицированных COVİD-19 усугубляет эпидемическую ситуацию - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время количество инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире и в нашей стране продолжает расти, усугубляя эпидемическую ситуацию. В то же время осенью и зимой наблюдается увеличение числа случаев сезонного гриппа и острых инфекций дыхательных путей другой этиологии.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в целях усиления профилактических мер против не только коронавируса, но и гриппа, острых респираторных заболеваний в стране в осенне-зимний период 2020-2021 годов меры по вакцинации будут проведены в течение месяца.

Вакцина InfluVak Tetra, производимая в Нидерландах компанией Abbott Biologicals, представляет собой четырехвалентную инактивированную вакцину. Эта вакцина отвечает требованиям против гриппа на сезон 2020-2021 годов, утвержденным ВОЗ. Вакцину можно вводить детям с шести месяцев.

Вакцинация в обязательном порядка должна быть осуществлена в медицинском учреждении медработником.