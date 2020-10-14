В Азербайджане выявлены 369 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 102 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 369 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 102, скончались четыре человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 42 750 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 570, скончались 616 человек.

Число активных больных коронавирусом - 2 564 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 734, в целом – 1 193 870 тестов.