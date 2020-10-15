Зараженные COVID-19 могут навредить азербайджанским солдатам, воющим на передовой - специалист

БАКУ /Trend/ - Людям сейчас нужно еще больше осознавать важность защиты от коронавируса COVID-19. Потому, что они могут навредить не только себе и своим близким, но и здоровью наших солдат, воюющим на передовой.

Об этом в среду сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, в то время, когда в мире растет количество инфицированных коронавирусом, данный показатель растет и в нашей стране.

Отметив, что число инфицированных за сутки возросло до 369, специалист отметила, что в нынешнем военном положении борьбу с коронавирусом можно считать делом стратегического значения.

"Мы рекомендовали людям соблюдать все необходимые для защиты от коронавируса правила, поскольку в противном случае вирус будет представлять угрозу для здоровья вас самих и ваших близких, а также окружающих вас людей. Однако уже следует учитывать и новую категорию - сражающихся на передовой солдат. Сегодня они воюют за нас, днем ​​и ночью в окопах, чтобы ценой своей жизни освободить наши земли от оккупации. Мы должны защитить свое здоровье для них. Потому, что наши военнослужащие, по тем или иным причинам, контактируют с рядовыми гражданами, и от этих людей нашим военнослужащим могут передаваться вирусы. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что каждый больной коронавирусом может передать этот вирус на фронт, распространить болезнь среди наших военнослужащих и, неосознанно, серьезно навредить последовательному успеху нашей армии. Поэтому я призываю всех быть более ответственными. Давайте сделаем это, чтобы помочь нашей армии освободить наши земли от оккупации. Думаю, что положительно откликнувшись на этот призыв, каждый сможет осознать свою ответственность", - подчеркнула Абдиева.

Специалист добавила, что хотя в результате определенных карантинных мер и осознания некоторыми гражданами своих обязанностей с конца июля количество ежедневных заражений COVID-19 в стране снизилось, но за последнюю неделю данный показатель вновь начинает расти.

Эксперт считает, что в увеличении числа инфицированных сыграл роль тот факт, что люди в местах массового скопления не соблюдают правила, а также среди населения наблюдается некоторое расслабление.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)