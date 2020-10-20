Провокатор Семен Пегов сбежал из оккупированного Карабаха

БАКУ/Trend/ - Продавшийся армянам российский блогер, агент Арама Габрелянова, автор проекта WarGonzo, Семен Пегов сбежал из оккупированных территорий Азербайджана.

Как передает Trend, об этом стало известно из его телеграм-канала. Пегов написал, что находится в России - Хабаровске.

Отметим, что Пегов по заказу своих армянских покровителей готовил лже-материалы и фейки, чтобы скрывать от армян победы Азербайджана. Например, после того, как азербайджанские ВС освободили Гадрут от оккупации, он пробрался туда под эгидой Международного комитета Красного Креста и начал успокаивать армян, что "азербайджанцев тут нет".

Напомним, что ранее Азербайджан завел уголовное дело на Семена Пегова.

Как сообщили в Генпрокуратуре, были проанализированы некоторые видеообращения в интернет-ресурсах, в которых нашли отражение призывы, направленные на раскол территориальной целостности нашей страны.

Установлено, что гражданин Российской Федерации Семен Владимирович Пегов 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, вопреки требованиям закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).



Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо.