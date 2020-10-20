Армяне от имени Азербайджана собирают средства в соцсетях (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Каждый из нас гордится успехами азербайджанской армии в различных направлениях фронта, освобождением наших земель. В этой справедливой борьбе наши граждане стремятся поддержать наших солдат и офицеров. Армянская сторона, злоупотребляя ситуацией, создает в Telegram и других социальных сетях фейковые страницы от имени Азербайджана, собирая средства для оказания помощи пострадавшим в войне и нашим солдатам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Служба электронной безопасности при министерстве просит граждан быть максимально внимательными и ссылаться только на официальные данные.

В случае угрозы киберинцидентов и для методической поддержки просим граждан обращаться на сайт www.cert.az или [email protected]

(Текст: Кямаля Сеидова.)