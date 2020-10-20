ГЭЦ Азербайджана объявил результаты приема на вакантные плановые места в колледжи

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема на вакантные плановые места в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Поступившие абитуриенты должны с 21 по 26 октября представить документы в учебное заведение, в которое они поступили, и пройти регистрацию.

Результаты конкурса можно узнать на сайте ГЭЦ, либо отправив номер работы на 7727 с любых мобильных операторов.

Для участия в этом конкурсе специальность выбрали 5934 абитуриента. По результатам конкурса в колледжи зачислены 1292 человека.

Регистрация абитуриентов в учебном заведении, в которое они поступили, проводится в онлайн-порядке.

Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления по специальности, а приказ о зачислении абитуриента не будет направлен в учебное заведение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)