В Баку было выделено дополнительно около 100 резервных автобусов для обслуживания пассажиров в час пик

БАКУ /Trend/ - Для обслуживания пассажиров в пиковые часы дня, в том числе и в вечерние часы, в различные районы Баку были выделены дополнительные автобусы.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он сообщил, что эти автобусы будут задействованы в случае необходимости.

"В целом было выделено около 100 резервных автобусов. При условии пуска на линию автобусов для своевременного достижения пассажирами пункта назначения, водители легковых автомобилей на дорогах, по мере возможности, должны пропускать автобусы и создавать условия для их проезда", - отметил Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)