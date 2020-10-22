БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок ведения личного учета застрахованных".

Как сообщили Trend в Кабинете министров, согласно порядку, индивидуальный учет застрахованных по обязательному медицинскому страхованию осуществляется в электронной информационной системе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию на основании персонального идентификационного номера (FİN).

Индивидуальный учет - это организация и ведение информации о каждом застрахованном по обязательному медицинскому страхованию. Застрахованными являются лица, здоровье которых застраховано в обязательном или добровольном порядке. Индивидуальный учет застрахованных осуществляется путем передачи данных из информационной системы Электронное правительство в электронную информационную систему Агентства.

Чтобы обеспечить доступ застрахованного к личным учетным данным, Агентство создает индивидуальную учетную запись застрахованного и предоставляет доступ к личной учетной записи через Единую систему доступа (Asan Login).

Индивидуальный учет проводится с целью идентификации каждого человека как застрахованного и обеспечения права пользования услугами по обязательному медицинскому страхованию. На основании личных данных застрахованных собирается информация об уплаченных и начисленных страховых взносах, суммах страховых взносов, страховых взносах к уплате, свидетельстве обязательного медицинского страхования.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)