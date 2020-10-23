Кабмин запретил въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, Кабмин Азербайджана внес поправки в дополнительные меры в связи с особым карантинным режимом.

Согласно поправкам, за исключением движения транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей, наряду с городом Сабирабад, селами Джавад, Тюркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, городом Шеки и селом Киш Шекинсого района, селами Шаглакюче и Шыхакеран Лянкяранского района, городом Губа и селами Рустов и Зардаби Губинского района, с 00:00 часов 24 октября приостанавливается въезд-выезд в город Мингячевир, а также Агстафинский, Билясуварский, Хачмазский, Исмаиллинский, Гахский и Загатальский районы.

С 00:00 часов 24 октября до 06:00 часов 26 октября и с 00:00 часов 31 октября до 06:00 часов 2 ноября, наряду с городами Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван и Гёкгёльским, Самухским, Сабирабадским, Губинским районами, приостанавливается движение общественного транспорта в Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исамиллинском, Гахском и Загатальском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)