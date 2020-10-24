В Азербайджане за последние сутки выявлено 792 случая инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 792 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 220, скончались восемь человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 49 013 случаев инфицирования коронавирусном, из них 41 051 человек вылечился, 664 скончались, число активных больных – 7 298.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 353 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период проведено 1 281 497 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)