Назван район Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Опубликована статистика заражения коронавирусом по районам столицы Азербайджана - Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на koronavirus.info, самое большое количество заражений зарегистрировано в Бинагадинском районе - 14,5 процента.
В Хатаинском районе этот показатель составляет 12,6 процента, Ясамальском - 11,7, Сабунчинском - 11,6, Насиминском - 8,7, Наримановском - 8,1, Сураханском - 7,9, Низаминском - 7,2, Гарадагском - 7,0, Хазарском - 5,7, Сабаильском - 5,7, Пираллахинском - 0,3 процента.
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