В Азербайджане число инфицированных коронавирусом превысило 1000 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1015 случаев заражения коронавирусом, 483 человека вылечились, 9 человек скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 53 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 42 516 человек вылечились, 708 скончались, число активных больных – 10 636.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 331 287 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 11 813 тестов на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)