На этот раз я перестал чувствовать руку - раненый житель Барды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Если меня возьмут в армию, то я бы отомстил им, но мне 16 лет.

Об этом сказал житель Барды Алиев Эльвин Эльгиз оглу, который был ранен во время ракетного обстрела армянскими вооруженными формированиями и находится на лечении в больнице, сообщает в пятницу Trend.

"Когда упала первая ракета, я выпрыгнул на улицу из донерной. Потом увидел кровь на ноге, почувствовав, что не могу ходить, я стал ползти. Ко мне подбежал мой друг, который взял меня на руки. Он хотел донести меня до подвала. Неожиданно на расстоянии 10 метров упала вторая ракета. От удара нас опрокинуло. На этот раз я перестал чувствовать руку. Она была разорвана и полна осколков. Я так и остался лежать, очнулся только в больнице", - рассказывает Эльвин.

16-летний Эльвин пожелал здоровья азербайджанский военнослужащим: "Самое главное, что я выздоровлю и вернусь к нормальной жизни. Если меня возьмут в армию, я бы отомстил им, но мне 16 лет".

Отметим, что 28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены два 300 мм реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ.

В результате скончались 21, ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 8 детей и 15 женщин. Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 автотранспортных средства.

Ранее, в результате обстрелов баллистическими ракетами 4, 11 и 17 октября Гянджи - второго по величине города Азербайджана, погибли 26 человек, 138 человек получили ранения, объектам городской гражданской инфраструктуры, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)