Сожжение лесов в Шуше - преступление против человечности - Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения продолжает экологический террор на оккупированных территориях Азербайджана, сознательно сжигая леса города Шуша и совершая новые преступления, нанося непоправимый ущерб экологической ситуации в регионе и на планете в целом, сообщает Trend.

Как сказал начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, поджиг Арменией шушинских лесов ядовитыми веществами еще раз демонстрируют негуманный характер агрессивного режима.

"Как и во всем Нагорно-карабахском регионе, в Шуше есть очень богатые и ценные леса. До оккупации общая площадь лесного фонда составляла 8 526 га. Разрушение уникальной экосистемы, созданной густыми лесами, состоящими в основном из ценных и многолетних дубов, можжевельников, буков, грабов, сосен, ясеней и орехов, акты вандализма, наносящие серьезный удар по биоразнообразию, которое в основном носит эндемический характер, расценивается как преступление против человечности согласно всем международным конвенциям по охране окружающей среды, участником которых является Армения. Пожары, вызванные в результате использования фосфорных бомб, невозможно потушить, они также не могут быть потушены естественным путем. Такие пожары длятся долгое время", - отметил Ализаде.

Официальный представитель министерства призвал страны региона, а также организации по охране природы, входящие в мировые сообщества, и международные экологические организации объединиться, чтобы предотвратить это преступление и остановить Армению, которая использует экологический терроризм как инструмент своей агрессии.