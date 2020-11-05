В этом году в Азербайджане рекордному числу семей шехидов и инвалидов войны будет предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации жилищной программы, министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено 20 новых частных домов в Губинском, Балакенском, Нафталанском, Хызынском и Кюрдамирском районах.

Как передает в четверг Trend, в мероприятии по этому случаю в Губе приняли участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов и глава ИВ Губинского района Зияддин Алиев.

Было подчеркнуто, что сегодня азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, который своей успешной внутренней и внешней политикой всегда ведет нашу страну к успехам и победам, пишет новую героическую летопись. Список наших сел, поселков и городов, освобожденных от оккупации страны-агрессора Армении, постоянно расширяется, достигнутые нами великие победы вызывают чувство бесконечной гордости у каждого из нас. В эти дни, когда пишется наша славная история, государство продолжает заботится о семьях шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено рекордное количество - не менее 1500 квартир и частных домов. Включая 20 частных домов, представленных сегодня в пяти регионах (в том числе девять в Губе, шесть в Нафталане, три в Балакене, по одному в Хызы и Кюрдамире), ключи от которых уже переданы своим владельцам, этот процесс будет продолжен и в ближайшие дни. Всего за истекший период данной категории граждан было предоставлено 8 318 квартир и частных домов.

Выступившие семьи шехидов и инвалиды войны отметили, что гордятся победоносной армией Азербайджана, ее мощью и храбростью. Было подчеркнуто, что души наших шехидов радуются освобождению наших земель. Выступающие выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за заботу и внимание, которыми они охвачены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)