Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с поджогом лесов в Шуше

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с экологическим террором, совершаемым Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а также умышленным поджогом и уничтожением лесов в Шуше, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат Омбудсмена.

"Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 5 ноября 2001 года, 6 ноября каждого года отмечается как Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. С чувством сожаления отмечаем, что экологический террор не миновал и Азербайджан. Так, в результате военной агрессии Армении, на протяжении вот уже около 30 лет, нанесен серьезный ущерб природе Азербайджана, а также ее биоразнообразию, водным ресурсам и в целом экологии оккупированных территорий, повлекший за собой такие последствия, как уничтожение и серьезный урон окружающей среде.

Осуществление военной деятельности и использование запрещенных видов оружия вооруженными силами Армении привели не только к физическому и химическому загрязнению окружающей среды, но и уничтожению редких видов растений и животных, значительному ущербу флоры и фауны. Химическое загрязнение водных богатств привело к приостановлению процесса самоочищения рек и озер, в результате чего водные бассейны превратились в опасную, мертвую зону для всех живых организмов. Неслучайно, что Генеральная ассамблея ООН еще в резолюции «Положение на оккупированных территориях Азербайджана» от 2006 г. подняла вопрос оценки воздействия пожаров на оккупированных землях Азербайджана на региональную экологическую безопасность. Наряду с этим, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию № 2025 от 2016 г. о «Преднамеренном лишении воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», в которой требуется незамедлительный вывод вооруженных сил Армении из отмеченного региона, предоставление независимым инженерам и гидрологам доступа для проведения исследований на месте", - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что в этот период Армения разграбила природные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана, незаконно эксплуатировались 163 месторождений полезных ископаемых, в том числе, золота, ртути, меди, свинца, цинка, угля, а также лесной покров, редкие виды деревьев и другие ресурсы: "Начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, продолжая совершать преступления против мира и человечества, подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу из запрещенного оружия населенные пункты, объекты социальной, культурной и стратегической значимости Азербайджана. Взятие на прицел населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий, а также гражданского населения, не являющегося участником боевых действий, убийство мирных жителей, в том числе детей и женщин, обстрел исторических, культурных и религиозных памятников, кладбищ, с использованием баллистических ракет и тяжелой артиллерии, отражают лишь часть военных преступлений Армении".

Омбудсмен отметила, что позиция Азербайджана основана на статье 51 Устава ООН, четырех известных резолюциях ООН от 1993 г. и нормах международного гуманитарного права: "В продолжение экологического террора Армении на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении около 30 лет, умышленные поджоги лесов Шуши с использованием ядовитых и труднотушимых веществ приводят к уничтожению редкого лесного массива. В настоящее время разрушение уникальной экосистемы, созданной густыми лесами на площади более 8000 гектаров, состоящей из ценных и многолетних дубов, можжевельника, буков, грабов, сосен, орехов, наносит очень серьезный удар эндемическому биоразнобразию. Это означает нарушение принятой Арменией международных конвенций в сфере экологии и охраны окружающей среды, в том числе Конвенции ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на окружающую природную среду. По мнению экспертов тушение и самотушение естественным путем пожаров, совершенных в результате использования боеприпасов с белым фосфором, представляется невозможным, и такие пожары продолжаются в течение длительного времени. Это экологический террор".

В обращении омбусдмен Азербайджана, основываясь на вышеуказанных фактах, призвала международные организации, в том числе, международные организации, работающие в области экологии и охраны окружающей среды, принять меры по определению международно-правовой ответственности Армении – страны-агрессора, виновной в совершении экологического террора, а также остановить, пресечь и предупредить продолжающийся экологический террор.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)