Снимки города Шуша со спутника Azersky(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После освобождения Шуши от оккупации ОАО "Азеркосмос" представило снимки города, сделанные со спутника Azersky.

Как сообщили в воскресенье Trend в ОАО, исторический азербайджанский город Шуша всегда был в центре внимания армянских оккупантов. За время оккупации в Шуше, которая называлась "Храмом искусства Кавказа" и "Консерваторией Востока", армянскими вандалами разграблены и уничтожены дома-музеи Узеира Гаджибейли, непревзойденного ханенде Бюльбюля, стены Шушинской крепости, дворец Панах-хана, мечети "Говхар Ага", "Мердинли", "Саатлы" и другие важные исторические памятники. Армения нанесла серьезный ущерб природе Шуши, совершив масштабный экологический террор. Однако благодаря победному шествию нашей армии все раны, нанесенные недругом, заживут!

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)