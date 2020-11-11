Карабах является краем предков азербайджанцев - археологические факты

БАКУ /Trend/ - Археологические, этнографические, эпиграфические, палеогеографические, палеонтологические и палеоантропологические научные исследования, проведенные азербайджанскими учеными на территории Карабаха, на основании научных фактов доказали, что давние предки азербайджанского народа с древнейших времен, то есть начиная с периода Гуручайской культуры, жили на этих землях и создали богатую материальную и духовную культуру.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделением каменного века Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Асадулла Джафаров.

По его словам, эти исследования показывают, что утверждения армянских ученых, пытающихся фальсифицировать историю, полностью безосновательны. Выявленные на территории Карабаха археологические культуры эпохи Гуручая, Ашель, Мустье, верхнего палеолита, мезолита, неолита и бронзового века дают основание говорить о том, что этот край является центром древней цивилизации.

Ученый подчеркнул, что Азых, Таглар, Шуша и другие археологические, архитектурные и исторические памятники Карабаха находились под оккупацией армянских террористов с 1990-х годов.

"Освобождение Карабаха от террористов - величайший вклад в дело человечества. Потому что на территории Карабаха есть богатые и всемирно известные Азых, Таглар и другие памятники, которые крайне важны для изучения истории развития человечества. Во время археологических раскопок в III, V-X слоях Азыхской пещеры было обнаружено более 10 000 каменных изделий и более 500 000 костей животных, добытых во время охоты древних людей. В ходе научных исследований установлено, что орудия гуручайской культуры, обнаруженные в VII-X слоях древнего азыхского лагеря, близки к комплексу Олдувайской культуры Восточной Африки. В лагере древних людей Азых период Гуручайской культуры, после длительного этапа развития, сменился древней Ашельской культурой", - сказал Джафаров.

По его словам, богатство материальных культурных остатков, обнаруженных в древнем ашельском слое, показывает, что в период ашельской культуры древние люди постоянно жили в азыхском лагере продолжительное время.

При археологических раскопках, утверждает историк, в V слое древнего азыхского лагеря были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к культуре Среднего Ашеля. Это указывает на то, что древний ашельский период в Азыхе был позже заменен Среднеашельской культурой.

"При археологических раскопках в III слое Азыхской пещеры было обнаружено более 3000 каменных изделий и более 500000 останков фауны Мустьерской эпохи. В настоящее время самым богатым памятником Мустьерской эпохи на территории Азербайджана считается лагерь Таглар.

Археологические раскопки в лагере Таглар обнаружили более 700 000 изделий из костей и свыше семи тысяч каменных изделий.

В настоящее время наряду с уже упомянутыми древними человеческими лагерями в юго-восточных предгорьях Карабахского хребта обнаружен ряд редких и многослойных поселений эпохи неолита, энеолита и бронзы, таких как Гаракопектепе, Гюнештепе, Мейнетепе, Тугтепе, Кюлтепе, Лейлатепе. Это еще раз показывает, что с древних времен и до наших дней здесь были благоприятные природно-географические условия для проживания людей, и древние предки нашего народа жили в Карабахе", - подытожил Асадулла Джафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)