Необходимо сделать все, чтобы восстановить разрушенную армянами медицинскую инфраструктуру - министр

БАКУ /Trend/ - С 9 по 14 ноября проходит сессия возобновленной 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции. В онлайн-сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял участие министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минздрав.

Онлайн-сессию вступительной речью открыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в которой он призвал обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ, провести обзор всеобщего охвата услугами здравоохранения и «начать новую эру сотрудничества» с учетом уроков пандемии COVID-19.

Министр здравоохранения Азербайджана также выступил на сессии. Глава Минздрава отметил, что приоритетом работников сферы здравоохранения сегодня является координация мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Затем Октай Ширалиев рассказал о довольно большом объеме работ по борьбе с пандемией, проделанной в Азербайджане за период времени, прошедшего с ее начала. По его словам, на сессии Ассамблеи, которая проходила в мае, он информировал участников об опыте Азербайджана в этой сфере, а также о принятых в стране масштабных мерах. «В результате принятых мер эпидемия коронавируса на данном этапе в стране полностью контролируется. На сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением переболело около 60 000 человек, проведено свыше 1,3 миллиона тестов, смертность от заболевания составляет 1,3 процента», - отметил Огтай Ширалиев.

По словам министра здравоохранения, за все это время многие страны набрались определенного опыта в борьбе с коронавирусом и обмен этим опытом сегодня должен стать одним из важнейших направлений сотрудничества. Подчеркнув, что стремительный рост числа случаев заболевания во многих странах, несомненно, приведет к еще большим социально-экономическим последствиям, Огтай Ширалиев отметил, что по инициативе Президента Азербайджана 3-4 декабря текущего года будет проведена специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19.

Важная часть выступления главы Минздрава была посвящена заявлению глав Азербайджана, России и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Октай Ширалиев подчеркнул, что за 30 лет оккупации были убиты и ранены тысячи людей и среди них дети, старики, женщины, разрушены целые города и поселения. Более миллиона людей, потерявших кров, стали вынужденными переселенцами и беженцами.

«Наконец-то всему этому пришел конец! Как и специалистам в различных отраслях, нам - медицинским работникам - предстоит немало сделать для восстановления полностью разрушенной армянскими оккупантами медицинской инфраструктуры на освобожденных территориях. У нас впереди много работы: построить новые клиники и медицинские центры с современным оборудованием, обеспечить полноценную охрану здоровья населения и многое другое. Несмотря на огромный объем, это созидательная работа, и мы будем счастливы этим заняться», - сказал он.

Отметим, что Всемирная ассамблея здравоохранения является директивным органом ВОЗ, решающим, включенные Исполнительным комитетом в ее повестку дня, вопросы здравоохранения. Обычно, в ее работе участвуют делегации от всех государств-членов ВОЗ. Возобновленная сессия посвящена усилению мер по борьбе с пандемией COVID-19, эпидемиологическому надзору, соблюдению правил карантина, использованию положительного опыта, организации и будущей деятельности по эффективному противодействию пандемии коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)