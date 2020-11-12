В течение 44 дней азербайджанский солдат показывал настоящий пример героизма - Эльшан Мусаев

БАКУ /Trend/ - Это Великая Победа! Более того, это Победа, которую мы ждали годами. Да здравствует наш Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, наша победоносная армия, подарившие нам эту победу!

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Депутат сказал, что в течение этих 44 дней все мы начинали утро с желанием и надеждой получить хорошие вести от Верховного Главнокомандующего. Все только и говорили о войне, были сосредоточены на Карабахе, фронте, всем сердцем и решимостью демонстрируя национальное единство.

"Мы добились победы, мы дожили до нее.

Вдумайтесь, Шуша уже у нас. Мы пройдем по горам и лесам Кельбаджара и Лачина не по памяти, а вживую. Мы ступим на священные земли Зангилана, Физули, Джебраила, Губадлы. Наши дорогие соотечественники вернутся на Родину, в свои исконные земли. Что может быть лучше этого?

В течение этих 44 дней азербайджанский солдат показывал настоящий пример героизма. Я преклоняюсь перед душами наших братьев-шехидов и прошу Всевышнего упокоить их души. Они пожертвовали своей жизнью во имя Родины, отомстили за нас, переписали историю, гордо приняв смерть во имя Отчизны, светлого будущего и счастья будущих поколений.

Еще раз сердечно поздравляю весь наш народ с этой Великой Победой. Она нам к лицу", - сказал Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)