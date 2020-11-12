Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мужской и женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Определен состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мужской и женской спортивной гимнастике, который пройдет в турецком городе Мерсин, сообщает Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

Азербайджан на соревновании по мужской гимнастике представят: во взрослой возрастной категории - МурадАгарзаев, Сарвар Алиев, Джавидан Бабаев, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, в категории "юниоры" - Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде, Самед Мамедли, Мансум Сафаров и Рамин Дамиров.

В соревновании по женской спортивной гимнастике за Азербайджан выступят: во взрослой возрастной категории - Марина Некрасова и Самира Гахраманова, в категории "юниоры" - Милана Минаковская.

Проведение чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике состоится 9-13 декабря текущего года, а чемпионата Европы по женской спортивной гимнастике - 17- 20 декабря 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)