Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря
БАКУ /Trend/ - Прием обращений студентов посредством электронного портала по поводу платы за обучение продолжится до первого декабря.
Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, студентов, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения в текущем учебном году (2020/2021), а также студентов, являющихся членами семей, принадлежащих к социально уязвимым группам, просят дополнить неполные обращения и произвести другие необходимые действия на портале в связи с отправкой заявки до указанной даты.
Отметим, что с 30 сентября 2020 года министерство активировало прием обращений студентов посредством портала https://e-telebe.edu.az.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря
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