Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря

БАКУ /Trend/ - Прием обращений студентов посредством электронного портала по поводу платы за обучение продолжится до первого декабря.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, студентов, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения в текущем учебном году (2020/2021), а также студентов, являющихся членами семей, принадлежащих к социально уязвимым группам, просят дополнить неполные обращения и произвести другие необходимые действия на портале в связи с отправкой заявки до указанной даты.

Отметим, что с 30 сентября 2020 года министерство активировало прием обращений студентов посредством портала https://e-telebe.edu.az.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)