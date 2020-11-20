Ни один из разрушенных армянами домов им не принадлежал - азербайджанская переселенка из Агдама

БАКУ /Trend/ - Ни один из сожженных армянами домов в Агдаме и Кельбаджаре им не принадлежал. Они поселились в домах азербайджанцев, истинных владельцев этих земель, и получили уничтожаемое ими сегодня имущество путем оккупации и агрессии.

Об этом в пятницу сказала Trend 65-летняя вынужденная переселенка из Агдамского района Тунзаля Велимамедова.

Сообщив, что до оккупации района она работала директором школы агдамского села Ахмадавар, Велимамедова добавила, что армяне всегда совершали бесчеловечные действия против азербайджанцев.

"Они всегда были вандалами. В советское время они не особо могли развернуться, чтобы полностью вышла наружу их гнусная сущность. Однако в 1988 году мы услышали о притязаниях на Карабах от армянских мастеров, приехавших в Агдам. Я не хотела покидать свое село до дня оккупации - 23 июля 1993 года. Каждый житель села хотел воевать до последнего, чтобы не отдать родную землю армянским вандалам. В день оккупации нам пришлось покинуть село. Еще до этого, 17 июля, мой дом полностью сгорел в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного армянами. У многих сгорели дома, погиб сельскохозяйственный скот. Мы покинули село с пустыми руками", - сказала Велимамедова.

Она отметила, что с 1993 по 2006 годы они селились в палаточном городке №1 в Барде, где нашли убежище и провели очень тяжелые дни более 20 тысяч жителей Ходжалы, Зангилана и Агдама. По словам Велимамедовой, с 2006 года она живет в новосозданном поселке Бановшалар в Агдаме и работает там директором школы.

"После освобождения Агдама я сначала отправлюсь на самое большое кладбище района - Гарагаджи, где похоронен мой отец. Президент Ильхам Алиев вернул наши земли, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Ждем того дня, когда вернемся в наш район", - добавила Тунзаля Велимамедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)