Нужно строго контролировать соблюдение ограничений в связи с траурными церемониями, чтобы снизить заражаемость COVID-19 - специалист

БАКУ /Trend/ - Заражения COVID-19 чаще происходят на траурных церемониях, поэтому соблюдение ограничений в связи с траурными церемониями должно тщательно контролироваться.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, в период начала пандемии были введены ограничения в связи с проведением траурных церемоний, а на похоронах было разрешено присутствовать лишь небольшому количеству людей.

"Некоторое время люди соблюдали это. Но начало войны, похоже, заставило всех забыть об этих правилах. Похороны, поминки вновь проходят с участием большого количества людей. Понятно, что каждый хочет выразить свои соболезнования, однако нельзя забывать, что сейчас, в период пандемии, проведение подобных церемоний недопустимо. Потому что рост числа контактов между людьми приводит к увеличению числа заразившихся", - сказала она.

Абдиева отметила, что нужно избегать массовых мероприятий, так как это является одним из наиболее важных способов снижения числа заражений сегодня. Число случаев заражения COVID-19 может значительно сократиться, если люди будут следовать этому, а также другим защитным мерам. В противном случае в ближайшие зимние месяцы мы можем столкнуться с еще более серьезными последствиями в связи с коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева)