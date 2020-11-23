Многие осужденные из иностранных государств переданы с соблюдением карантинного режима в свои страны - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по предотвращению распространения коронавируса в исправительных учреждениях Азербайджана.

Об этом сказал министр юстиции Фикрет Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что защита здоровья осужденных и обвиняемых находится под строгим контролем. Благодаря подписанному главой государства распоряжению о помиловании, на свободу были отпущены лица старше 65 лет, которые входят в группу повышенного риска по коронавирусу: "Около 2 300 осужденных были условно-досрочно освобождены от наказания, либо переведены в учреждения общего режима. 740 человек были освобождены под домашний арест, либо в их отношении были применены другие альтернативные меры пресечения».

Согласно новому законодательству, связанному с гуманизацией политики наказания, более 2 000 осужденных были полностью освобождены, сроки наказания более 3 200 осужденных были сокращены, а также многие осужденные из иностранных государств были переданы в свои страны с соблюдением карантинного режима.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)