В Азербайджане медработникам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19, выплачены срочные надбавки за октябрь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1346 медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, выплачена срочная надбавка за октябрь в размере 1,07 миллиона манатов.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве здравоохранения, срочные надбавки выплачены в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 марта 2020 года №112 "Об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)" № 442 от пятого ноября 2020 года.

Выплата срочных надбавок к заработной плате указанным сотрудникам производилась пропорционально рабочему времени.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)